إطلاق عقار جديد لعلاج مرضى فيروس «سي» والتليف الكبدي المتقدم والمنتكسين



ينطلق الأربعاء المقبل المؤتمر السنوي الموحد للجهاز الهضمي والكبد والأمراض المعدية برئاسة وإشراف الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، والدكتور جمال عصمت نائب رئيس اللجنة، وبحضور عدد كبير من أساتذة وأطباء الكبد والجهاز الهضمي.

ومن المقرر أن يتم خلال فعاليات المؤتمر التي تستمر على مدار 3 أيام، الإعلان عن طرح عقار جديد لمرضى فيروس "سي" وهو "سوفيلباك" والذي يتكون من "سوفوسبوفير400 مجم" و"فيلباتاسفير 100 مجم"، وهو أحدث علاج دوائي لجميع حالات فيروس "سي" ويشمل المنتكسين من العلاجات السابقة وجميع حالات التليف الكبدي المتقدمة.

وأوضحت إحدى شركات الصناعات الدوائية المنتجة للعقار، أن نسب الشفاء من فيروس "سي" عقب استخدام "سوفيلباك" يصل لأكثر من 99%، بحسب الأبحاث السريرية التي تم إجراؤها على العقار الجديد، وذلك إضافة إلى فعالية هذا العقار في علاج مريض التهاب الكبد، ومريض التليف الكبدي المتقدم، مؤكدة دعمها الكامل لمصر حتى إعلانها خالية تماما من فيروس "سي".

من جانبه، أكد الدكتور جمال عصمت أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بطب القاهرة ونائب رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أن طرح عقار "سوفيلباك" يعد دعما للإنجار المصري في علاج فيروس "سي"، خصوصا بعد انطلاق حملة "100 مليون صحة"، وهي الحملة الوطنية التي استهدفت في المقام الأول الكشف المبكر عن المصابين بفيروس "سي"، وعلاجهم بالمجان، حيث تساهم مصر في توفير أحدث العلاجات حسب الإرشادات العالمية، ومنها عقار "سوفيلباك"، ليتم قريبا إعلان خلو مصر تماما من التهاب الكبد.