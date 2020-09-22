قال محمد الزواوي، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إن الفترة المقبلة ستشهد غرقًا لبعض الأراضي، مشيرًا إلى أن حصاد المحاصيل الصيفية يتم خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء أمس الاثنين، أن الوزارة توجه المواطنين بإخلاء المحصول الصيفي من الأرض، وتأجيل المحصول الشتوي بعد انحسار منسوب المياه، حرصًا على ممتلكاتهم.

وأكد أن وزارة الزراعة موجودة وكل أجهزة المحافظة تتعاون مع بعضها في إعلام والتنبيه على المزارعين بسرعة إخلاء المحصول الصيفي وتأجيل زراعة الشتوي، حتى انخفاض مستوى النيل.

وترأس الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أول أمس الأحد، اجتماع اللجنة الدائمة لإيراد النهر، وذلك بعد عودته من أسوان، حيث تفقد السد العالي وقناة مفيض توشكى وخزان أسوان.

وبحسب المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، المهندس محمد السباعي، فقد وجه عبد العاطي بضرورة المتابعة المستمرة لفيضان النيل وشبكة الترع والمصارف واستمرار رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة الوزارة للتعامل مع الفيضان وموسم السيول القادم.