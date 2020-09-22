نقص حاد في مسحات فحص فيروس كورونا في فلسطين

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الثلاثاء إن فلسطين تواجه نقصا حادا في مسحات فحص فيروس كورونا المستجد في وقت تم تسجيل 5 حالات وفاة بالفيروس.

وصرحت الكيلة، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، بأن السلطات الإسرائيلية تسببت في إتلاف 100 ألف مسحة خاصة بفيروس كورونا المستجد بسبب عرقلتها إجراءات دخولها من الأردن إلى فلسطين بالتنسيق مع الأمم المتحدة قبل أيام.

وقالت الكيلة إن ذلك أدى إلى حدوث النقص الحاصل في المسحات الخاصة بإجراء فحص فيروس كورونا، بحيث أن ما هو متوفر الآن في المستشفيات الحكومية يكفي لثلاثة أيام فقط.

وأضافت أن وزارة الصحة ستعمل على ترشيد استهلاك المسحات المتوفرة، حيث يقتصر إجراء الفحوصات حاليا على المخالطين من الدرجة الأولى فقط.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، إن المستشفيات الحكومية وصلت إلى مرحلة صعبة من نقص المواد المخبرية الخاصة بفحص فيروس كورونا.

وذكر القدرة في بيان صحفي أن المواد التشغيلية الخاصة بالجهاز المخبري المستلم من قطر مؤخرا ستنفد خلال الساعات المقبلة وستنخفض قدرة المختبر على إجراء فحص فيروس كورونا إلى النصف.

ونبه إلى أنه في حال توقف إجراء فحص فيروس كورونا سينعكس ذلك سلباً على استمرار متابعة الخارطة الوبائية وفحص المخالطين وحالات الاشتباه والمسحات العشوائية داخل المجتمع.

وأكد القدرة أن وزارة الصحة في غزة تعاني نقصاً حاداً في 65 بالمئة من لوازم المختبرات وبنوك الدم، مما سيؤثر على الفحوصات الاخرى التي يحتاجها مرضى فيروس كورونا.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل خمس حالات وفاة و557 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1142 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة في جميع المحافظات الفلسطينية.

وبذلك ارتفع العدد الإجمالي بحالات الوفاة بمرض كورونا في الأراضي الفلسطينية إلى 314 منذ مارس الماضي فيما بلغ إجمالي الإصابات أكثر من 46 ألف إصابة بحسب بيانات الصحة الفلسطينية.