إصابات كورونا في المغرب تتخطى حاجز الـ105 آلاف

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 2227 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 105 آلاف و346 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء المغربية «ماب»، اليوم الثلاثاء، أشارت «الصحة المغربية» إلى تسجيل 34 حالة وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1889.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 1725 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد-19» إلى 85 ألفًا و883.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من 965 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 31 مليون إصابة.