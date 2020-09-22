صلاح عبد الله ينعى مدير التصوير سمير بهزان

نعى الفنان صلاح عبد الله، مدير التصوير سمير بهزان، الذي رحل عن عالمنا اليوم.



ونشر عبد الله، صورة لـ"بهزان"، عبر حسابه الرسمي على انستجرام، معلقا: "حبيبي، حبيبي، حبيبي، مدير التصوير الكبير الرائع سمير بهزان، في رعاية الرحمن، ارجوكم الفاتحة والدعاء".



ويعتبر سمير بهزان من أشهر مديري التصوير في مصر، وكان أول أفلامه الروائية فيلم "أحلام صغيرة"، ومن أفلامه: "أرض الخوف، مواطن ومخبر وحرامى، إسكندرية كمان وكمان، خيانة مشروعة، أنت عمرى، ويجا، السفاح، احكى يا شهرزاد، أوقات فراغ، بعد الموقعة"، كما عمل في مسلسل دهشة، ومسلسل ونوس.



وكان آخر أعمال الراحل سمير بهزان مسلسل "ليه لأ" بطولة أمينة خليل، وهالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبو عوف.





