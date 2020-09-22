تأمل أليجرو، أكبر منصة بولندية للتجارة الإلكترونية، في جمع 1ر8 مليار زلوتي (1ر2 مليار دولار) من خلال طرح عام أولي وشيك في بورصة وارسو، وفقا لنشرة إصدار الشركة الصادرة اليوم الثلاثاء.



وسوف تطرح الشركة 8ر187 مليون سهم بسعر 35 إلى 43 زلوتي مقابل كل سهم، بما في ذلك 6ر163 مليون سهم قائمة بالفعل.



ويشمل العرض أيضا خيار التخصيص بنسبة 15%، والذي يمكن أن يزيد عدد الأسهم المعروضة إلى 216 مليونا، والحد الأقصى لقيمة العرض إلى 3ر9 مليار زلوتي.



وإذا تم تخصيص هذا العدد من الأسهم لمستثمرين جدد بأقصى سعر، فسيكون الاكتتاب العام الأولي لشركة أليجرو هو الأكبر على الإطلاق في بورصة وارسو.



وحتى الآن، كان أكبر اكتتاب عام في وارسو هو الظهور الأول في السوق عام 2010 لشركة التأمين PZU، والتي باعت أسهما بقيمة 1ر8 مليار زلوتي.