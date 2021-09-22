مقتل وإصابة 3 أشخاص في عملية إطلاق نار بمنطقة أرنافو في مرسيليا الفرنسية

أعلنت الشرطة في مدينة مرسيليا المطلة على ساحل فرنسا الجنوبي على البحر الأبيض المتوسط، مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بعد تعرضهم لإطلاق نار في منطقة أرنافو بالمدينة، وذلك وفقا لما أوردته شبكة "يورونيوز" الإخبارية اليوم الأربعاء دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.



وكان مصدر شرطي في مدينة مارسيليا قد أعلن في 8 سبتمبر الجاري وقوع حادثتي إطلاق نار في المدينة بوش دو رون حيث وقعت الحادثة الأولى في الدائرة الأولى بالمدينة، وأطلق ثلاثة رجال مقنعين بمسدساتهم على اثنين آخرين، ما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة الثاني بجروح وأن عملية إطلاق النار الثانية وقعت في الدائرة 13 بالمدينة، حيث فتح رجلان كانا على متن سيارة النار على مواطنين في مدينة "لا رينو"، ما تسبب أيضا في مقتل رجل وإصابة آخر صاصة.



يذكر أن شخصين قد أصيبا بإطلاق نار في 20 أغسطس 2021 بالحي العاشر بالقرب من مركز أوشان بمدينة مرسيليا الفرنسية.