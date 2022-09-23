مسؤولو الانتخابات الروس يشاركون في مراقبة الاستفتاءات في دونباس على الانضمام لروسيا

ذكرت لجنة الانتخابات الروسية، اليوم الخميس، عبر منصتها على تطبيق تلجرام، إن وفد لجنة الانتخابات المركزية الروسية سيشارك في مراقبة الاستفتاءات المقبلة في جمهوريات دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين وزابوريجيا وخيرسون.

وأفادت وكالة تاس الروسية بأن 4 أعضاء من لجنة الانتخابات المركزية للاتحاد الروسي سيشاركون في الإشراف على الاستفتاءات المتعلقة بمسألة الهوية الإقليمية لدونيتسك ولوجانسك المعلنتين جمهوريتين من جانب واحد وتعترف بهما روسيا، وإقليمي زابوريجيا وخيرسون، التي ستجرى في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر الجاري.

ووفقا لبيان اللجنة، فإن الإشراف سيشمل أكثر من 100 عضو من لجان الانتخابات الإقليمية في روسيا، وسيراقب المراقبون عملية التصويت بدعوة من لجان الانتخابات في دونباس والمناطق المحررة المحيطة بها.

وذكرت تاس أنه في 19 سبتمبر الجاري ناشدت الغرف المدنية في جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين إجراء استفتاءات على الفور بشأن الانضمام لروسيا، وفي اليوم التالي، أعلنت سلطات الجمهوريتين أن التصويت سيجري بين 23 و27 سبتمبر، وكشفت إدارتا منطقتي خيرسون وزابوريجيا لاحقا عن خطط لإجراء استفتاءات في نفس الفترة.