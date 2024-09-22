صحة مطروح: تقديم 80 ألف خدمة طبية منذ انطلاق مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان

قال الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه تم تقديم 80619 خدمة طبية منذ انطلاق مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، في بيان اليوم الأحد، أن الفرق الطبية قدمت خدمات مبادرات الصحة العامة لـ1695 منتفعًا وخدمات التثقيف الصحي لـ4549 منتفعًا، وتم تطعيم 2603 أطفال، وتم تقديم خدمات الحجر الصحي لـ12759 منتفعًا، وتم تقديم 216 خدمة في مجال الأغذية، وتقديم 114 خدمة طبية في مجال صحة البيئة.

كما تم تقديم 13573 خدمة طبية من خلال وحدات الرعاية الأولية وتقديم 1765 خدمة تنظيم أسرة و41715 خدمة طبية عن طريق المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة، وتقديم خدمات الكشف وصرف العلاج والمعامل والأشعة والإحالة عن طريق القوافل الطبية، وبلغ عددها 1630 خدمة طبية.

وأكد وكيل الوزارة، تواجد كل الأطقم الطبية الذين يبذلون جهدهم من أجل التخفيف عن المرضى وتقديم الدعم الطبي والنفسي لهم.