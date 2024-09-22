حسن مصطفى يهنئ منتخب الكراسي المتحركة لكرة اليد ببطولة العالم 

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حرص الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد على تسليم نجوم منتخب مصر درع بطولة العالم للكراسي المتحركة بعد الفوز على أمريكا في المباراة النهائية .

وهنأ حسن مصطفى لاعبي المنتخب الوطني بعد الفوز بلقب البطولة لأول مرة في تاريخ مصر ،مشيدا بالأداء المميز للمنتخب طوال مبارياته البطولة .

وأشاد رئيس الاتحاد الدولي للعبة بجميع المنتخبات المشاركة بالبطولة مؤكدا أنها كانت قوية للغاية في ظل المستويات الفنية المميزة للجميع ووجه مصطفى الشكر إلى اتحاد اليد برئاسة محمد الأمين والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على حسن التنظيم المصري المميز للبطولة .

وتوج منتخب مصر للكراسي المتحركة بلقب بطولة العالم التي أقيمت في مصر خلال الفترة من 16 إلى 21 سبتمبر الجاري بعد فوزه في المباراة النهائية على أمريكا بنتيجة شوطين دون رد .