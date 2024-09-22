كشف الأرجنتيني هيرنان كريسبو المدير الفني لفريق العين الإماراتي، عن التشكيل الذي سيخوض مواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي مساء اليوم الأحد، في افتتاح النسخة الأولى من بطولة كأس القارات للأندية لكرة القدم لعام 2024، "كأس إنتركونتيننتال".

ويستضيف فريق العين نظيره أوكلاند سيتي على ملعب هزاع بن زايد، في السابعة من مساء اليوم الأحد، في الدور التمهيدي من بطولة كأس إنتركونتيننتال.

ويتواجد النجم المغربي سفيان رحيمي على مقاعد بدلاء العين الإماراتي، في المواجهة المرتقبة أمام أوكلاند سيتي مساء اليوم الأحد.

وجاء تشكيل العين لمواجهة اليوم كما يلي:

«خالد عيسى، إيريك، فابيو كاردوسو، ميشيل، تراوري، بارك يونج، بلاسيوس، خالد البلوشى، شيجوفيا، سلابريا، سيكوبابا».

ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي في الدور الثاني من بطولة كأس إنتركونتيننتال، الفريق الفائز من مواجهة العين الإماراتي وأوكلاند سيتي.