الصحة اللبنانية: شهيد و3 جرحى في غارة إسرائيلية على بلدة المالكية جنوب البلاد

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، استشهاد شخص وإصابة 3 آخرين بجروح، في غارة إسرائيلية على بلدة المالكية جنوبي البلاد، وذلك حسبما نشرته الوكالة الوطنية للإعلام، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أن الطيران الحربي الإسرائيلي المعادي، نفذ منذ ساعات الفجر الأولى وحتى الثامنة والنصف من صباح اليوم (بالتوقيت المحلي)، عدوانًا جويًا واسعًا.

وأشارت إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة من الغارات؛ استهدفت بلدات حدودية ومناطق حرجية ومفتوحة في الجنوب والبقاع الغربي.

ولفتت إلى تنفيذ الاحتلال لأكثر من 60 غارة جوية تركزت على الوادي بين أنصار والزرارية، وعيتا الشعب (تدمير منزلين لآل إبراهيم تدميرا كاملا)، والوادي المحاذية لطريق النبطية- الخردلي، والمنطقة بين المعلية والمالكية، وأطراف زبقين لجهة شيحين، ووادي حسن عند أطراف مجدل زون.

وذكرت أن الغارات الجوية طالت أطراف بلدة ياطر، وأطراف الطيبة ومركبا وطلوسة، ومدينة الخيام، وأطراف بلدة كفرملكي، ومجرى نبع الطاسة - اللويزة في منطقة إقليم التفاح، وأطراف فرون، والمحمودية، وأطراف لبايا، ومنطقة الدمشقية، وأطراف رب الثلاثين ويارون وبلدة عديسة.