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وزير العدل يستقبل وفد الكنيسة الأرثوذكسية


نشر في: الأحد 22 سبتمبر 2024 - 6:14 م | آخر تحديث: الأحد 22 سبتمبر 2024 - 6:14 م

استقبل المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، اليوم الأحد، بمكتبه بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الأنبا بيمن، مطران نقاده وقوص ومقرر لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس، والمهندس كامل ميشيل عضو مجلس الشيوخ ومنسق لجنة العلاقات العامة بالكنيسة، لتقديم تهنئة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للوزير بمناسبة توليه حقيبة وزارة العدل، متمنين له التوفيق والسداد.

وخلال اللقاء أعرب وزير العدل، عن امتنانه لهذه الزيارة وتقديره الكبير للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مثمنا دور الكنيسة الوطني والاجتماعي، ومتمنيا له دوام التوفيق والسداد، وأن ينعم الله على مصرنا الحبيبة وشعبها بدوام الاستقرار والأمن والأمان تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.


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