وزير الخارجية يشير لأهمية تكثيف أنشطة برنامج الغذاء العالمي في غزة بما يخفف من الأزمة الإنسانية هناك

التقى الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، اليوم، مع "سيندي ماكين"المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

أعرب الوزير عن التقدير للدور الهام الذي تضطلع به "ماكين" في إطار قيادتها لبرنامج الغذاء العالمي، والتطلع لأن تشهد فترة قيادتها للبرنامج تعزيزاً للتعاون القائم والعمل المشترك بين مصر والبرنامج، مؤكداً تقديم كل الدعم اللازم لمكتب البرنامج للمساعدة على تنفيذ أنشطته في مصر وفقاً لأولوياتنا المشتركة، والتطلع لقيام البرنامج بالحشد السريع للموارد اللازمة لتنفيذ مشروعات وبرامج الخطة الاستراتيجية في مصر، خاصةً فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية واللاجئين.

شهد اللقاء بحث الأوضاع في قطاع غزة، حيث عبر الوزير عن القلق من تطورات الأوضاع الإنسانية في القطاع، مندداً في هذا السياق بسياسات التجويع واستخدام الغذاء كسلاح حرب.

كما تناول الجهود المصرية المبذولة على صعيد الدعم الإنساني لغزة من حيث المساعدات المقدمة من قبل الدولة المصرية مباشرةً إلى الشعب الفلسطيني والتسهيلات الممنوحة لحكومات الدول والجهات المانحة المختلفة لمساعدتهم على تقديم الدعم اللازم، مشيراً إلى الصعوبات اللوجستية التي يفرضها الجانب الإسرائيلي بالنسبة لإدخال المساعدات مما يعيق وصولها.

وشدد على أهمية نفاذ المساعدات إلى الشعب الفلسطيني بالكميات التي تلبي احتياجاته، وتكثيف البرنامج لأنشطته في قطاع غزة بما يخفف من الأزمة الإنسانية هناك.