يوتيوب تحجب القناة الرسمية للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو دون ذكر توضيحات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

- القناة كان لديها أكثر من 200 ألف مشترك وتبث خطابات مادورو

حجبت منصة "يوتيوب"، الاثنين، القناة الرسمية للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، دون ذكر مبررات بشأن الحجب.

وذكرت قناة "تيليسور" الفنزويلية، في تدوينة عبر حسابها على منصة شركة "إكس" الأمريكية، أن "يوتيوب" حجبت القناة الرسمية لمادورو "دون توضيح الأسباب".

وأضافت أن القناة التي حُجبت كان لديها أكثر من 200 ألف مشترك، وتبث خطابات مادورو، بالإضافة إلى مقتطفات من برامج أسبوعية تبثها القناة الحكومية.

ولم يصدر أي بيان رسمي على الفور، سواء من الحكومة الفنزويلية أو منصة "يوتيوب".

وعند محاولة فتح قناة مادورو تظهر رسالة: "تم حظر هذا الحساب لانتهاكه قواعد استخدام يوتيوب".

​​​​​​​وتأتي هذه التطورات تزامنا مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا، إذ أعلنت واشنطن مؤخرا إرسال سفن حربية إلى منطقة البحر الكاريبي في محاولة لمكافحة تجارة المخدرات الدولية، واتهم ترامب نظيره الفنزويلي بـ"إدارة شبكة تهريب مخدرات".

كما ضاعفت واشنطن قيمة المكافأة المالية لمن يقدم معلومات تؤدي إلى اعتقال مادورو إلى 50 مليون دولار.

وكان مادورو ندد، بـ"التهديد" المتمثل بنشر 8 سفن أمريكية وغواصة قرب فنزويلا في البحر الكاريبي، فيما صرّح لاحقا بأن بلاده مستعدة "للكفاح المسلح" في حال تعرضت لأي هجوم من جانب الولايات المتحدة.

وتدعي الخارجية الأمريكية أن مادورو كان يتزعم جماعة "كارتل دي لوس سولس" المسئولة عن تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة لأكثر من عقد من الزمان.

وتعتبر الخزانة الأمريكية جماعة كارتل دي لوس سولس "كيانا إرهابيا عالميا مصنفا بشكل خاص".