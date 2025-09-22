انفجار أنبوب غاز بولاية وايومنج الأمريكية واندلاع النيران بقطار شحن

أفاد مسؤولون بأن أنبوب غاز طبيعي انفجر واندلعت فيه النيران يوم الأحد بالتوقيت المحلي ، في جنوب ولاية وايومنج الأمريكية، مما أشعل النيران في قطار شحن وأضاءت السماء وشوهدت الأضواء من على مسافة أكثر من 60 ميلاً (100 كيلومتراً) إلى الجنوب من كولورادو.

واستجابت طواقم الطوارئ بعد وقت قصير من الساعة الواحدة صباحًا بعد تلقي السلطات مكالمات عن انفجارات على طول الطريق السريع 80 غرب شايان، وذلك بحسب بيان من منطقة إطفاء مقاطعة لارامي رقم 10.

وقال البيان إن النيران حاصرت عربات الشحن على قطار سكة حديد يونيون باسيفيك.

وأضاف البيان ،: "إن الأنبوب المنفجر اشتعل بالقرب من عربات سكك حديدية تحمل مواد خطرة، مما عرض المستجيبين للبلاغ والمنطقة المحيطة لخطر متزايد".

وأوضح البيان إنه لم تقع أية إصابات او وفيات ولم يحدث تسريب كبير للمواد الخطرة التي يمكن أن تشكل تهديدًا للجمهور."

وقالت لجنة سلامة النقل الوطنية ، إنه من المتوقع أن يصل المحققين إلى موقع الحادث صباح اليوم الاثنين.