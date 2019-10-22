وزير الخارجية الألماني ينتقد «دبلوماسية الرسائل النصية» لزميلته وزيرة الدفاع

أبدى وزير الخارجية الألماني هايكو ماس تشككه حيال مبادرة زميلته وزيرة الدفاع، انيجريت كرامب-كارنباور الخاصة بإقامة منطقة حماية دولية في شمال سورية، كما انتقد طريقتها في التواصل.

وقال ماس المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في برلين اليوم الثلاثاء:" أنا لا أعول على دبلوماسية الرسائل النصية، لأنها سرعان ما ستتحول إلى دبلوماسية الاستغاثة".

وكانت كرامب-كارنباور، التي تتزعم الحزب المسيحي الديمقراطي خلفا للمستشارة أنجيلا ميركل، قالت أمس الاثنين لـ(د.ب.أ) إنها أطلعت ماس على المقترح.

وذكرت الوزيرة في تصريحات للقناة الثانية في التليفزيون الألماني (زد دي إف) أنها تواصلت مع ماس عبر الرسائل النصية وأخبرته بأنها "ستتقدم بمقترح"، دون التطرق إلى تفاصيل تتعلق بمحتوى المقترح.

ولذلك، رفض ماس مبدئيا اتخاذ موقف واضح من المقترح، لكنه قال إن هذا المقترح سيطرح أسئلة لدى شركاء ألمانيا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) :" كما أن هناك أيضا، ولا جدال في هذا، انزعاجا ما لدى شركائنا".

وأشار ماس إلى أنه لم يتم إجراء مناقشة حتى الآن بين الحلفاء حول مثل هذه المنطقة " والأسئلة المطروحة هناك، عديدة".

وكانت كرامب-كارنباور قالت أمس إن الهدف من هذا المقترح هو مواصلة الحرب على تنظيم داعش وإتاحة العودة الطوعية للاجئين بعد إجراء عملية إعادة إعمار للمناطق المدمرة.

ووصف ماس المبادرة بأنها " مقترح زعيمة الحزب المسيحي" وليس مقترح " وزيرة الدفاع الألمانية"، وتابع أن " نفس الأسئلة التي لدى حلفائنا، لدينا أيضا".

ووجه ماس عدة أسئلة إلى كرامب كارنباور من بينها سؤال عن عدد الجنود التي تعتزم إرسالهم إلى منطقة القتال السورية للمشاركة في مراقبة منطقة الحماية المقترحة.

ونوه الوزير الألماني إلى المخاطر التي ستكون موجودة في منطقة الحماية، واستطرد أن " منطقة الحماية التي ستوفر استتبابا دائما للنجاحات العسكرية التركية، لا تستحق هذا الاسم، كما أنه لا ينبغي أن تمثل هذه المنطقة بابا خلفيا للاعتراف