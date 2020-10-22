تلقى رامي السبيعي "بيج رامي" بطل كمال الأجسام دعوة خاصة للمشاركة فى نسخة مستر أولمبيا 2020 بعد ضياع فرصة التأهل الرسمى بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد فى الآونة الأخيرة.

وأكد بطل كمال الأجسام رامى السبيعى، أنه تم منحه فرصة المشاركة في مستر أولمبيا 2020.

وقال بطل كمال الأجسام عبر حسابه الرسمى على انستجرام اليوم : "أشكر IFBB Professional League والسيد جيم مانيون وفريقه بأكمله لمنحى فرصة المشاركة فى Mr. Olympia LLC لعام 2020، ممتنون جدًا لهم".

وكان السبيعي قد حقق إنجازًا تاريخيًا مشرفًا حيث شارك في بطولة مستر أولمبيا للهواة الكويت عام 2012، وعاد ليفوز مجددًا ببطولة قطر عام 2013 وفاز ببطولة «New York Pro» عام 2013.

وحصل أيضًا على المركز الخامس في بطولة مستر أوليمبيا وتم تصنيفه من ضمن أعظم 10 شخصيات في تاريخ كمال الأجسام، وفاز بالمركز الثاني، في بطولة «مستر أوليمبيا 2017» التي أقيمت بأمريكا، وهو أول لاعب مصري وعربي يحرز المركز الأول في بطولة «أرنولد كلاسيك» الشهيرة وهو من مواليد 1985 بمدينة برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ.