بدء محاكمة مواطنة ألمانية بتهمة دعم داعش

بدأت اليوم الخميس محاكمة ألمانية يشتبه أنها دعمت تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، أمام محكمة مدينة "كوبلنتس" الإقليمية العليا بولاية راينلاند-بفالتس غربي ألمانيا.

ويشار إلى أن المتهمة "29 عاما"، هي أول عائدة مشتبه فيها من تنظيم داعش تنحدر من الولاية.

وتواجه المتهمة وهي أم لثلاثة أطفال اتهاما بالعضوية في جماعة إرهابية.

وبحسب الإدعاء العام في مدينة كوبلنتس، يشتبه أن السيدة كانت عضوا في تنظيم داعش في الفترة بين سبتمبر 2014 ومطلع فبراير 2019.

ووفقا لصحيفة الإدعاء، سافرت السيدة في 2014 بصحبة زوجها الذي تزوجته، وفقا للشريعة الإسلامية واثنين من شقيقاته من مدينة إدار - أوبرشتاين التي تنحدر منها عبر تركيا وصولا إلى سوريا.

وأضافت صحيفة الادعاء، أن السيدة روجت لأيديولوجية تنظيم داعش، وهي في سورية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخدمات الماسنجر، وبررت قتل المخالفين في الرأي من جانب التنظيم.

وبحسب المحكمة الإقليمية العليا بالولاية، لم تعقب المتهمة على الاتهامات المنسوبة إليها.