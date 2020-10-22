السودان: بدء تحقيق في انتهاكات خلال مسيرات شهدتها الخرطوم

ذكر مجلس الوزراء السوداني أن رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، تلقى تقريرا من والي ولاية الخرطوم أيمن نمر، أكد بدء تحقيق "شفاف وسريع"، فيما صاحب مسيرات شهدتها الخرطوم أمس، من "انتهاكات".



وأوضح مجلس الوزراء - في بيان مساء اليوم الخميس - أن حمدوك تلقى تقريرا من والي الخرطوم، حول "الخطوات التي اتخذتها مؤسسات الولاية قبل وأثناء وبعد المسيرات والاحتجاجات التي انتظمت في ذكرى ثورة 21 أكتوبر 1964، والانتهاكات التي صاحبت بعض هذه المسيرات".



وذكر التقرير أن مؤسسات الولاية وضعت خطة بالتعاون مع مؤسسات الشرطة الاتحادية المختلفة لتأمين مسارات المسيرات، مشيراً إلى أن هناك بعض الأحداث المؤسفة وغير المقبولة التي صاحبتها.



من جانبه، أكد رئيس الوزراء أن سرعة إنجاز العدالة قيمة مستقلة، وأحد موجبات استقرار الانتقال الديموقراطي بالبلاد، مشددا على ضرورة قيام أجهزة الدولة المختلفة بصون كرامة وحقوق مواطنيها لتحقيق أهداف الثورة، والاستمرار في الدفع بأجندة الإصلاح الشامل لمؤسسات الدولة في سياق ما بعد اتفاق السلام.