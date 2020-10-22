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قررت نيابة النزهة الجزئية، حبس متهم يحمل جنسية إحدى الدول، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته كمية من مخدر الهيروين تقدر بـ6 ملايين جنيه في النزهة.

كما طالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم، للوقوف على نشاطه.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط 8 كيلوجرامات من مخدر الهيروين في القاهرة، تقدر قيمتها المالية قرابة 6 ملايين جنيه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام أمكن ضبط المتهم "يحمل جنسية إحدى الدول"، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة، وعقب وصوله للبلاد قادماً من إحدى الدول العربية.

عُثر بحوزتة المتهم كمية من مخدر الهيروين الخام وزنت 8 كيلوجرامات ومبلغ مالى قدره 24 ألف ريال يمنى و100 ريال سعودى وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ (5,600,000مليون جنيه) تقريبًا.