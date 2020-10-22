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شدد سعيد وهبي، المتحدث الرسمي باسم الرجاء المغربي، على أن الفريق يخضع للحجر الصحي، موضحا حقيقة تعافي بعض عناصر الفريق.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» تأجيل مباراة الإياب من الدور نصف النهائي بين الزمالك والرجاء إلى يوم 1 نوفمبر، فيما يقام نصف النهائي الآخر بين الأهلي والوداد في موعده المحدد، مساء غد، الجمعة.

وأعلن نادي الزمالك رفضه لخوض المباراة النهائية بدعوى أن الفريق المتأهل من الأهلي والوداد سيحصل على فترة راحة أطول.

وقال وهبي في تصريحات خاصة لـ«الشروق»: «نادي الرجاء يخضع للحجر الصحي خلال هذه الأيام ولا توجد تدريبات للفريق».

وأضاف المتحدث الرسمي للرجاء: «الفريق يخضع لكورسات علاجية وفقا للبروتوكولات الصحية بالمغرب وتحا إشراف مجموعة من أميز الأطباء».

وأتم: «لم نسجل أي تحول لعينات سلبية من الحالات الإيجابية حتى اللحظة ونتمنى أن نخرج من هذه الأزمة في أقرب وقت».

يذكر أن الزمالك كان قد حقق الفوز في مباراة الذهاب أمام الفريق المغربي بنتيجة 1-0، مساء الأحد الماضي.