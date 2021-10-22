أعلنت الشرطة الأميركية أن الممثّل أليك بالدوين أطلق، الخميس، أعيرة من سلاح خُلَّبي أثناء تصوير فيلم ويسترن قرب مدينة "سانتا فيه" في حادث أسفر عن مقتل مديرة تصوير الفيلم وإصابة مُخرجه بجروح.

وقالت الشرطة في بيان لها إن مديرة التصوير هاليانا هاتشينز والمخرج جويل سوزا أصيبا بالرصاص عندما أطلق أليك بالدوين النار من سلاح كان من المفترض أن يكون غير حقيقي، في موقع تصوير فيلم "راست" قرب مدينة سانتا في، عاصمة ولاية نيو مكسيكو.

أُخليت هاتشينز على متن طوافة إلى مستشفى قريب لكنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها، في حين يرقد سوزا في قسم العناية المركّزة في المستشفى.

وكانت شرطة المدينة قالت في بيان إن شخصين أصيبا بالرصاص أثناء تصوير مشهد في موقع تصوير فيلم الويسترن (راست) وأن إحدى الضحيّتين وهي امرأة تبلغ من العمر 42 عاماً.. توفيت متأثرة بجروحها.

وأوضح البيان أن المأساة نجمت عن سلاح ناري يفترض به أن يكون غير حقيقي، وأن المحقّقين يحاولون معرفة أي نوع من الرصاص أُطلق وكيفية حدوث ذلك.

ويبلغ بالدوين من العمر 63 عاما، وسبق أن رُشح للأوسكار كأحسن ممثل مساعد وللإيميز، وتميز بالجمع بين الأدوار الدرامية والكوميدية والأداء الصوتي، كما في سلسلة أفلام "بيبي بوس - الطفل الزعيم" التي يؤدي دور البطولة فيها.