فلسطين ترفض قرار إسرائيل اعتبار 6 منظمات مدنية «إرهابية»

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رفض رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قرار إسرائيل، اليوم الجمعة، اعتبار ست منظمات مدنية فلسطينية منظمات "إرهابية".

ودعا اشتية في بيان صحفي، المجتمع الدولي وجميع منظمات حقوق الإنسان في العالم إلى إدانة الإجراء الإسرائيلي "المنافي للقرارات والقوانين الدولية".

واعتبر الإجراء الإسرائيلي بمثابة "مس خطير بالقانون الدولي باعتبار أن المؤسسات المستهدفة تعمل وفق القانون الفلسطيني وأنها ترتبط بشراكات مع مؤسسات دولية ما يستدعي تدخلا من تلك المؤسسات لإدانة الإجراء الإسرائيلي والعمل على منع تنفيذه".

وفي السياق ذاته، قالت مؤسسات فلسطينية تعني بقضايا الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل، إن تصنيف المؤسسات الأهلية الستة منظمات إرهابية "استكمال للعدوان الذي يمارسه الاحتلال على الشعب الفلسطيني ومؤسساته".

وذكرت المؤسسات في بيان مشترك، أن إسرائيل تعمدت على مدار سنوات "استهداف المؤسسات الفلسطينية عبر الاقتحامات ومصادرة مقتنيات، واعتقال العاملين فيها، وملاحقتهم بكافة الوسائل، والتضييق على عملهم الحقوقي والمدني".

واعتبرت ذلك "اعتداء على المنظومة الحقوقية الدولية وليس فقط الفلسطينية"، داعية للدفاع عن حق الفلسطيني ومؤسساته ووقف "العدوان الإسرائيلي لما له من تبعات وآثار خطيرة تمس الوجود الفلسطيني".

وصنفت إسرائيل اليوم 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ"منظمات إرهابية"، وفقًا لقانون "مكافحة الإرهاب" الذي صدر عام 2016، وذلك بناءً على معلومات قدمتها جمعية "مراقب الجمعيات".

والمؤسسات هي بحسب قائمة نشرتها وزارة القضاء الإسرائيلية: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، ومؤسسة الحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء.