تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الدورة الثالثة لملتقى المسرح الجامعي، برئاسة المخرج عمرو قابيل في السابعة مساء بعد غد الأحد، بالمتحف القومي للحضارة، وتستمر فعالياتها حتى 30 أكتوبر الجاري.

دورة الملتقى هذا العام تحمل اسم الفنان الراحل سمير غانم، ويشهد حفل الافتتاح حضور اللجنة العليا للملتقى، وعلى رأسها الدكتور حسام بدراوي والفنانة سميرة عبد العزيز، والنائبة بمجلس النواب الكاتبة ضحى عاصي.

يكرم المهرجان هذا العام مجموعة من الفنانين والنجوم على رأسهم الفنان الراحل سمير غانم، الفنان صلاح عبدالله، الفنانة شيرين، الفنان فتحي عبد الوهاب، والمخرج تامر كرم، والكاتب الإماراتي عبد الله مسعود.

يشارك الملتقى في دورته الثالثة 12 عرضا مسرحيا، 10 عروض منها ضمن المسابقة الرسمية للملتقى، من دول مصر وتونس وعمان والمغرب وروسيا، حيث تشارك من مصر جامعة عين شمس بعرضين مسرحيين، وجامعة المنصورة بعرض واحد.

وتضم مسابقات الملتقى أيضا هذا العام كل من مسابقة محمود نسيم للتأليف المسرحي، ومسابقة حازم عزمي للنقد المسرحي، بالإضافة إلى مجموعة من الندوات ضمن الإطار الفكري للملتقى.

تتكون لجنة تحكيم مسابقة العروض المسرحية كل من النجم جمال سليمان من سوريا، والفنانة وفاء الحكيم من مصر، وسامي الزهراني من السعودية، وشادية زيتون من لبنان، وفيليب جيجيت من فرنسا.