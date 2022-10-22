رئيس حزب الإصلاح والنهضة: تثبيت سعر الوقود دليل على إحساس الدولة بالمواطن



قال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الحزب يثمن قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، تثبيت سعر بيع المنتجات البترولية في السوق المحلية، مؤكدًا أن القرار يتوافق مع التخفيف عن كاهل المواطن، في ظل الأزمة العالمية ومع ارتفاع سعر الطاقة والدولار.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «إكسترا اليوم»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن «تثبيت السعر دليل على الإحساس بالمواطن وتخفيف العبء عن كاهله، في ظل الأزمة التي نمر بها»، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالجانب الاجتماعي في القرارات الاقتصادية، أمر لا غنى عنه في ظل الظروف التي نمر لها.



ولفت إلى أن القرار دليل على تقدير الرئاسة والحكومة المصرية للوضع الذي يمر به المواطن، معقبًا: «مصر تشهد إصلاحات هيكلية، تشهد خلالها بناء الدولة على أركان اقتصادية، ساعدتنا على المرور من أزمتين كبيرتين، رغم وقوع بعض الدول واندلاع مظاهرات في أخرى أكثر استقرارًا من مصر».



ونوه رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إلى أن الوضع الصعب عالميًا، يحتاج المزيد من التكاتف، وخاصة في ظل تحرك الحكومة مع المواطن بسرعة في كل المجالات، مشددًا على أهمية البحث عن مصادر طاقة بديلة في مصر.



وأشار إلى أن «قمة تغير المناخ كوب 27، تجعل مصر محطة عالمية لجذب فرص كبيرة لاستثمارات الطاقة»، مضيفًا: «يؤدي إلى نقلة كبيرة في موضوع الطاقة النظيفة، وتحول مصر لمركز للشرق الأوسط تنطلق منه لتصدير الطاقة النظيفة لكل أنحاء أوروبا عبر البحر المتوسط».



وشدد على أهمية المؤتمر الاقتصادي في دعم الشركات الناشئة، وأن تكون لمشروعات الطاقة الأولوية خلال المؤتمر وما بعده، قائلًا إن الدولة تتخذ خطوات فعالة، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتصبح مصر مركزًا عالميًا للطاقة.



وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، تثبيت سعر بيع المنتجات البترولية في السوق المحلية، والإبقاء على الأسعار الحالية السائدة للربع الثاني من 2022، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم السبت.



والأسعار الحالية 8.00 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 9.25 جنيه للتر لبنزين 92 وعند 10.75 جنيه للتر لبنزين 95 وعند 7.25 جنيه للتر للسولار وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز 5000 جنيه للطن.



https://www.youtube.com/watch?v=02KCg9LPtq