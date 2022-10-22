تأجيل محاكمة 7 متهمين في خلية مصر الجديدة لجلسة 25 أكتوبر



قررت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 7 متهمين في القضية رقم 8448 لسنة 2022 جنايات مصر الجديدة والمعروفة إعلاميًا بـ "خلية مصر الجديدة" لجلسة 25 أكتوبر لسماع الشهود.



صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران، ومحمد نبيل، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.



كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، قد أمرت بإحالة 7 متهمين في القضية رقم 8448 لسنة 2022 جنايات مصر الجديدة، بإن المتهمين في غضون الفترة من عام 2014 حتى 21 سبتمبر 2021، بمحافظات القاهرة والجيزة والأقصر وشمال سيناء بجمهورية مصر العربية.



وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بتولي قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العـام وتعرض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامـة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.



كما تولى المتهمين قيادة في جماعة "ولاية سيناء" التابعة لتنظيم "داعـش التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، وكان الارهاب مـن الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.