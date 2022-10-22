أوكرانيا: روسيا تقصف منطقة بريسلاف الجنوبية بطائرات بدون طيار وصواريخ إس-300

أعلنت قيادة العمليات الجنوبية بالجيش الأوكراني صباح اليوم السبت، أن القوات الروسية قصفت منطقة "بريسلاف" الجنوبية، الواقعة على الضفة اليمنى لنهر دنيبرو والتي تم تحريرها مؤخرًا، بطائرات بدون طيار من طراز "شاهد-136 كاميكازي" ونظام صواريخ طراز إس-300.

وذكرت القيادة في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية: "لم يتم تسجيل إصابات من جراء القصف الأخير، وبينما لا يزال الوضع في اتجاه منطقة بوه الجنوبية مُعقدًا، إلا أنه خاضع لسيطرة القوات الروسية التى تقوم بأعمال دفاعية في محاولة للاحتفاظ بالمواقع التي تم الاستيلاء عليها وتواصل استخدام جميع الأسلحة المتاحة من بينها طائرات بدون طيار وطائرات كاميكازي وطائرات استطلاع بدون طيار ضد مواقع قواتنا والمجتمعات المتاخمة لخط الجبهة والمناطق الخلفية".

وأضاف البيان: "المدفعية الأوكرانية المضادة للطائرات أسقطت طائرة استطلاع روسية بدون طيار من طراز أورلان-10، كما شن الطيران الأوكراني 10 ضربات استهدفت معاقل للروس ومخازن أسلحة في منطقتي بريسلاف وباشتانكا ومواقع أنظمة للدفاع الجوي في منطقة كاخوفكا".

كذلك، نفذت وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية 220 مهمة إطلاق نار في الساعات الماضية وشملت خسائر الروس من جراء ذلك على مقتل 17 جنديًا وتدمير مدفعية من طراز MLRS ودبابة وقذيفة هاون وثلاث وحدات من المركبات المدرعة وثلاثة مستودعات للذخيرة في منطقة بيريسلاف، بحسب البيان.

في غضون ذلك، قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة تشيركاسي، دميترو تابوريتس، إن القوات الروسية شنت ليلة أمس هجمات على المنطقة.

وكتب تابوريتس منشورًا في مواقع التواصل الاجتماعي، نقلته "يوكرين فورم": "هاجم الروس منطقة تشيركاسي. سيتم الكشف عن مزيد من المعلومات لاحقًا. لكن الخدمات تعمل ولا توجد صور أو مقاطع فيديو للهجوم! تعرضنا جميعًا لهجمات العدو المتكررة على مواقعنا".