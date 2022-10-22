أبدى الإعلامي عمرو أديب، استياءه من تصريحات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم؛ بشأن تقنين سناتر الدروس الخصوصية.

وقال خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة: "هل هذا هو تعليم القرن الـ21 .. فين الدولة اللي عاملة كده وإحنا بنقلدها.. أنا مش هاسكت على الكلام ده أنا بقول رأيي والأرزاق على الله.

وأضاف أن الوزير صرح بأن الخطوة تستهدف السيطرة على الدروس الخصوصية، معقبا: "تسيطر إيه.. إنت عاوز تقولي إنك هترف تسيطر على حوت الكيمياء والكلام ده".

وتساءل عما إذا كانت وزارة التعليم قررت أن تكون ريعية وتستهدف تحقيق دخل، موضحا أن هذا ليس دور الوزارة.



وتابع ساخرا: "ممكن نحول المدارس لورش كاووتش وهتجيب فلوس كتير.. وممكن نعمل الامتحانات في السناتر وياخدوا الإجابات كمان".

ختم قائلا: "أنا عارف إن كلامي هيضايق ناس كتير لكن فيه حاجات مينعفش.. هل رئيس الوزراء موافق .. نفسي أعرف رد الدكتور مصطفى مدبولي على الفكرة دي".

وكان وزير التعليم، قد أكد أنه سيتم ترخيص مراكز الدروس الخصوصية (السناتر) لضمان سلامة البيئة التي يدرس فيها الطلاب من جهة، وتأخذ الدولة حقها من جهة أخرى، موضحا أن عوائد الدروس الخصوصية تصل إلى ما يقرب 47 مليار جنيه .