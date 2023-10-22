والد الشهيد محمد الدرة: فقدت 10 من عائلتي ونتعرض لتسونامي إسرائيلي

كشف جمال الدرة، والد الشهيد محمد الدرة، عن معاناة أهله وسكان قطاع غزة من القصف الإسرائيلي المستمرة على غزة، قائلا: «فقدت 10 من عائلتي في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.. وتوفى أخي وزوجته وشقيقه الآخر وطفلته.. استشهد اخواتي وبقيت وحيدًا»، مشددًا على أنه كان يجهز لصلاة الفجر وكان يحدث ضربا شديدا واستهداف المنازل من قبل قوات الاحتلال.

وأكد «الدرة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، السبت، أنه في يوم قصف منزله تعرضوا لتسونامي، والهدوء تحول لصراخ وغبار أسود، مشيرا إلى أنه أخرج زوجته وأحفاده من المنزل وعاد مرة أخرى ليرى منازل عائلته ليجدها محطمه، متابعًا: «بيتي وبيوت جيراني تم تسويتها على الأرض».

وأضاف والد الشهيد الدرة، أنه الآن ومن تبقى من عائلته في منطقة مخيم البريج، مشددًا على أن القصف الآن في كل مكان وبجوار منزله مجازر بالعشرات، منوهًا بأن الضرب متواصل على كل قطاع غزة، ولم يتوقف القصف يوميًا.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم يستهدفوا المقاومة الفلسطينية ولكنهم فجروا غضبهم في قتل المدنيين الأبرياء، موضحًا أن رائحة القتلى في كل مكان داخل قطاع غزة، والقصف الإسرائيلي مستمر على غزة بحرًا وجوًا وبرًا.