اختتام فعاليات المهرجان الدولي السابع للتمور المصرية بواحة سيوة

شهد ختام المهرجان الدولى السابع للتمور المصرية بواحة سيوة توزيع شهادات تقديرية للمشاركين بمعرض التمور والمنتجات اليدوية والحرفية المقام على هامش المهرجان.

وقام أمجد القاضى المدير التنفيذى لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية بوزارة التجارة والصناعة وممثلا عن الوزارة وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى، بتوزيع الشهادات على أصحاب المصانع والشركات المنتجة والمصدرة للتمور، موجها لهم الشكر والتقدير على مشاركتهم الفعالة فى فعاليات المهرجان.

وقد شارك بالمعرض 95 عارضاً يمثلون 9 دول منتجة للتمور تضمنت دولة الامارات، والأردن، وليبيا، والسودان، والمغرب، وموريتانيا، والسعودية، والمكسيك، ومصر، ضمن أجنحة خاصة في القرية الأولمبية بسيوة وسط حضور شعبي كبير من مختلف فئات المجتمع بالإضافة الى رجال الأعمال والشركات والتى جاءت خصيصاً للاطلاع على أفضل التمور المصرية وإتاحة الفرصة للمزارعين والمنتجين لعقد صفقات تجارية مع الشركات.

كما شهدت فعاليات المهرجان ندوة علمية شارك فيها 27 خبيرا وباحثا أكاديميا متخصصا فى مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور من مختلف المؤسسات الحكومية والمراكز البحثية من عدد من الدول المنتجة للتمور، بالإضافة إلى توزيع جوائز مسابقة التمور المصرية ضمن ثمانى فئات.

جدير بالذكر، أن المهرجان الدولى السابع للتمور المصرية المقام بواحة سيوة أُقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبدعم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة الامارات، ونائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة بدولة الإمارات، ونظمه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة المصرية ومحافظة مطروح، وبحضور خالد شعيب محافظ مطروح، وعبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وعدد من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية ومزارعي نخيل التمر.