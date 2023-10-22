الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمباراة الإياب أمام سيمبا

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الأحد، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، في إطار التحضيرات لمواجهة سيمبا التنزاني.

ويواجه الأهلي فريق سيمبا مساء بعد غدٍ الثلاثاء على إستاد القاهرة، في إياب الدور الأول من بطولة الدوري الأفريقي، وذلك بعد التعادل ذهابًا في تنزانيا بهدفين لكل فريق.

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي قد منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات لمدة 24 ساعة، بعد العودة من تنزانيا، إثر خوض مباراة الذهاب أمام سيمبا.

وجاءت خطوة مارسيل كولر بمنح لاعبي الأهلي راحة لمدة يوم، في ظل حالة الإرهاق التي تعرض لها بعض اللاعبين، خصوصًا الدوليين، الذي خاضوا أكثر من 4 رحلات طيران خلال أسبوع واحد، نظرًا لتواجدهم مع منتخبات بلادهم في فترة التوقف الدولي.

ويعود لاعبو النادي الأهلي لاستكمال تدريباتهم مساء اليوم، على أن يخوضوا مرانًا أخيرًا مساء غدٍ الإثنين، ويدخلون بعده في معسكر مغلق، استعدادًا لمواجهة سيمبا.

ويحتاج النادي الأهلي في مباراة الإياب أمام سيمبا للفوز أو التعادل السلبي أو بهدف لمثله من أجل التأهل للدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأفريقي.