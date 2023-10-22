قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، بإحالة أوراق سائق وعاطل إلى مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدام كل منهما، بينما قررت المحكمة استمرار حبس طالبين، كوّنا فيما بينهما تشكيلا عصابيا للإتجار في المخدرات وحيازة 15 كيلو من مخدر الهيروين.

تعود الواقعة إلى القضية التي تحمل رقم 2500 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة برج العرب، إذ تلقى اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط 4 متهمين وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين للإتجار فيها بمحافظة الإسكندرية.

كشفت التحقيقات، أن المتهمين الأربعة كوّنوا تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم وجلبوا مواد مخدرة، بغية الإتجار وتحقيق الأرباح، إذ ضم التشكيل كل من م.م.ح، سائق - خ.ع.م، عاطل - وكل من ي.ا. ع طالب وم.ح.ع، طالب أيضا، وتمكنوا من جلب مخدر الهيروين للإتجار فيه بمحافظة الإسكندرية.

جرى استصدار إذن من جهات التحقيق المعنية للقبض عليهم، إذ تم ضبطهم أثناء استخدامهم سيارة نقل تحمل لوحات رقم س ج ا 6974 وبتحديد مكان وجودهم باغتتهم قوات الأمن وألقوا القبض عليهم داخل سيارة وبحوزة الأول أسطوانة هيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وتم تفتيش المتهم الثاني والعثور على أسطوانة هيروين وهاتف ومبلغ مالي، بينما تم العثور على المتهم الثالث والرابع بعد محاولة هرب وجرى تفتيش السيارة عثر بداخلها على حقيبة بداخلها 34 أسطوانة هيروين.

كشفت التحقيقات قيام المتهمين بتشكيل عصابي تزعمه المتهم الأول وأنه يمد الباقين بالأموال والسيارة التى تم استخدامها وتبين اتهامهم بحيازة مخدر الهيروين والذي بلغ وزن قرابه 15 كيلو جراما.

وأوضحت التحقيقات أنه وباقتياد المتهمين إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهتهم، أيدوا ما جاء بتحريات المباحث، وأقروا بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزتهم كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة.

جر العرض على جهات التحقيق المعنية التي قررت إحالة القضية لمحكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها وحددت دور اليوم الأخير من شهر نوفمبر للانعقاد القادم للنطق بالحكم.

صدر القرار بعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدي، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومي.