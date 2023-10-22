السفير الإسرائيلي بألمانيا يحذر من انتشار «إرهاب حماس»

حذر السفير الإسرائيلي في ألمانيا رون بروسور من انتشار "إرهاب حماس"، وذلك خلال مسيرة كبيرة للتضامن مع الاحتلال الإسرائيلي، جرى تنظيمها في العاصمة الألمانية برلين اليوم الأحد.

وقال بروسور أمام آلاف من المشاركين في المسيرة المنددة بمعاداة السامية عند بوابة براندنبورج، إنه كثيرا ما كانت هناك تحذيرات من نشوب حريق هائل بسبب الصراع في الشرق الأوسط، لافتا إلى أنه يجب الآن منع نشوب حريق هائل في ألمانيا أيضا "وإلا سيصل الإرهاب من قطاع غزة إلى ألمانيا كذلك"، وذلك في إشارة إلى ما شهدته ألمانيا في الأيام الأخيرة من أحداث شغب تم اعتبارها أنها معادية للسامية.

وأضاف بروسور أن " المعابد اليهودية في ألمانيا تحولت إلى أهداف للهجوم في هذه الأيام"، وتحدث عن تلطيخ نجمات داود الموجودة على منازل يعيش بها يهود. وقال بروسور وسط تصفيق المتظاهرين إنه "لا ينبغي التسامح مع هذا، لا تسامح مع أي شكل من أشكال معاداة السامية".

وتابع بروسور: "علينا الآن أن نتغلب على البنية التحتية الكاملة للإرهاب في قطاع غزة، وعندما نفعل هذا، فإنني لا أود أن أسمع بعدئذ عبارة نعم، لكن"، وأردف: "هذه المرة يجب أن نمضي حتى النهاية"، بحسب ادعائه.