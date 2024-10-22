 البرلمان الأوروبي يوافق على منح أوكرانيا قرضا بـ35 مليار يورو من أرباح الأصول الروسية المجمدة - بوابة الشروق
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البرلمان الأوروبي يوافق على منح أوكرانيا قرضا بـ35 مليار يورو من أرباح الأصول الروسية المجمدة

ستراسبورج - (قنا)
نشر في: الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 - 9:26 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 - 9:26 م

صوت البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، لصالح منح أوكرانيا قروضا بقيمة 35 مليار يورو من أرباح مفاجئة من الأصول الروسية المجمدة، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأيد 518 نائبا بالبرلمان الأوروبي منح المساعدة المالية لأوكرانيا مقابل رفض 56 نائبا، وامتناع 61 عن التصويت.

وكانت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، قد أعلنت عن حزمة مساعدات لكييف في سبتمبر الماضي.

ووفقا لبيانات المفوضية، تخضع حوالي 210 مليارات يورو من الأصول الحكومية الروسية للتجميد في الاتحاد الأوروبي حاليا، حيث أفادت المفوضية بأن هذه الأصول التي يقع تجديد تجميدها كل ستة أشهر، تحقق فوائد تتراوح بين 2.5 و3 مليارات يورو سنويا.

وتمثل الـ 35 مليار يورو حصة الاتحاد الأوروبي من قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا أعلنت عنه الدول السبع الصناعية الكبرى في يونيو الماضي.

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