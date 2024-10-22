 يمينيون إسرائيليون يجتمعون لبحث إعادة إنشاء مستوطنات في غزة - بوابة الشروق
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يمينيون إسرائيليون يجتمعون لبحث إعادة إنشاء مستوطنات في غزة

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 - 6:01 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 - 6:01 ص

شارك مئات الإسرائيليين من التيار اليميني والقوميين المتشددين يوم الاثنين في مؤتمر حول إعادة إنشاء مستوطنات يهودية في قطاع غزة.

وعقد المؤتمر بالقرب من الحدود مع غزة، وجذب عددا من البرلمانيين البارزين، بما في ذلك من حزب الليكود الذي ينتمي له رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

يشار إلى أنه منذ إندلاع حرب إسرائيل وحماس، انتقلت حركة إعادة الاستيطان في غزة من الهوامش المتطرفة داخل المجتمع الإسرائيلي إلى الخطاب السياسي بين شركاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الائتلاف اليميني.

ورفض نتنياهو علنا فكرة المستوطنات اليهودية في غزة. 

وكان قد تم إخلاء المستوطنات اليهودية من غزة بالقوة في عام 2005، وهو ما أثار مشاعر الاستياء تجاه الدولة بين العديد من المستوطنين الذين يسعون الآن للعودة.

 


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