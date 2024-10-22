4 شهداء و24 جريحا في حصيلة أولية لغارة إسرائيلية على محيط مستشفى الحريري في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مقتل 4 مواطنين من بينهم طفل، وإصابة 24 آخرين بجروح في حصيلة أولية لغارة إسرائيلية على محيط مستشفى رفيق الحريري.



وأوضح مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة في بيان: "غارة العدو الإسرائيلي في محيط مستشفى الحريري أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد أربعة أشخاص من بينهم طفل وإصابة 24 آخرين بجروح وإحداث أضرار كبيرة في المستشفى".



وكان مصدر في مستشفى رفيق الحريري، قال إن "الضربة استهدفت مكانا قريبا من المستشفى في ما يبدو موقف السيارات الخاص بالمستشفى".

كما شن الجيش الإسرائيلي غارة استهدفت لأول مرة منطقة الأوزاعي.

وأفادت مراسلة روسيا اليوم في لبنان، مساء اليوم الاثنين، بأن الطائرات الإسرائيلية شنت عدة غارات عنيفة استهدفت حارة حريك والرويس والغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت.