جيش الاحتلال: قصفنا القاعدة المركزية للقوة البحرية لحزب الله في بيروت

أعلن جيش الاحتلال، أنه قصف ما قال إنها منشآت لتخزين الأسلحة ومراكز قيادة تابعة لحزب الله بما في ذلك قاعدة بحرية مهمة في بيروت.

وقال الجيش في بيان: «تمت مهاجمة القاعدة المركزية للقوة البحرية لحزب الله في بيروت والتي استخدمت كمركز عمل حيوي لحزب الله لتخزين قطع بحرية سريعة وإدارة تجارب وإرشادات للقوة البحرية في التنظيم».

في غضون ذلك، قتل 13 شخصا بينهم طفل وأصيب 57 بجروح جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت محيط مستشفى الحريري الحكومي في بيروت، وفق حصيلة جديدة أعلنتها وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء.

وجاء في بيان وزارة الصحة: «غارة العدو الإسرائيلي في منطقة الجناح - محيط مستشفى الحريري أدت في حصيلة جديدة إلى استشهاد ثلاثة عشر شخصا من بينهم طفل فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 57 من بينهم سبعة عشر استدعت إصاباتهم الدخول إلى المستشفى لتلقي العلاج وحال سبعة منهم حرجة».

ولا تزال عمليات البحث متواصلة للعثور على ضحايا بين الأنقاض.

ومنذ 23 سبتمبر الماضي، تشن إسرائيل حربا على لبنان، عبر غارات جوية غير مسبوقة كثافة ودموية استهدفت حتى العاصمة بيروت، بالإضافة إلى توغل بري بدأته في الجنوب.

فميا يواصل مقاتلو حزب الله، خوض المعارك وإطلاق الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية.