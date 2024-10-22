زيلينسكي يتوقع إحراز تقدم بشأن دعوة انضمام أوكرانيا إلى الناتو بعد الانتخابات الأمريكية

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أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن اعتقاده بانه يمكن تحقيق تقدم نحو دعوة لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو" بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية التى تجرى فى أوائل نوفمبر.

وقال زيلينسكي وفقا لتقرير وكالة إنترفاكس-أوكرانيا اليوم الثلاثاء:"ليس بسبب تغيير الرئيس ولكن لأن الولايات المتحدة تركز الآن على الانتخابات".

وأفاد بأنه يعتقد أن الولايات المتحدة تريد تجنب المخاطر غير الضرورية في الوقت الحالي، وبالتالي تتردد في إصدار تصريحات واضحة.

وأشار زيلينسكي إلى أنه يفترض بأن هناك إجماعا واسعا بالفعل على ضرورة دعوة بلاده للانضمام إلى الناتو، وهو واثق من أن فرنسا وبريطانيا وإيطاليا ستلبي طلب كييف.

وذكر :"بالنسبة لرد فعل ألمانيا، فإن الوضع اليوم يعتمد إلى حد كبير على الولايات المتحدة".

وأضاف أن موقفا منسقا بين واشنطن وبرلين بشأن انضمام أوكرانيا يمكن أن يقنع المتشككين مثل المجر وسلوفاكيا.

وتابع زيلينسكي:"علينا جميعا أن نعمل كثيرا مع الجانب الألماني". لكن الولايات المتحدة ستكون العامل الحاسم. وستكون الدعوة متاحة فقط لأوكرانيا ضمن حدودها لعام 1991.

ويتوجه الناخبون الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع في 5 نوفمبر/تشرين الثاني لانتخاب رئيس جديد.