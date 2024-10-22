البرلمان الأوروبي يوافق على منح أوكرانيا قرضا بقيمة 35 مليار يورو

صوت البرلمان الأوروبي لصالح منح أوكرانيا قروضا بقيمة 35 مليار يورو (38 مليار دولار) من أرباح مفاجئة من الأصول الروسية المجمدة.

وأيد 518 نائبا بالبرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء المساعدة المالية مقابل رفض 56 نائبا، وامتناع 61 نائبا عن التصويت.

كانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد أعلنت عن حزمة المساعدات في زيارة لكييف في سبتمبر الماضي ، وأشارت آنذاك إلى أن "الهجمات الروسية المستمرة تعني أن تقديم المزيد من المساعدات ضروري".

ووفقا لبيانات المفوضية، تخضع حوالي 210 مليارات يورو من الأصول الحكومية الروسية للتجميد لدى مؤسسات مالية في الاتحاد الأوروبي حاليا، بموجب عقوبات من التكتل.

وذكرت المفوضية أن هذه الأصول تحقق فوائد تتراوح بين 5ر2 و 3 مليارات يورو سنويا. ويتم تجديد العقوبات الأوروبية التي تجمد هذه الأصول الروسية كل ستة أشهر.

وتمثل الـ 35 مليار يورو حصة الاتحاد الأوروبي من قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا أعلنت عنه الدول السبع الصناعية الكبرى في يونيو.