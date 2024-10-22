 طائرة مُسيرة تواصل اختراق أجواء إسرائيل منذ نصف ساعة وتصل لعمق 70 كيلو مترا - بوابة الشروق
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طائرة مُسيرة تواصل اختراق أجواء إسرائيل منذ نصف ساعة وتصل لعمق 70 كيلو مترا


نشر في: الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 - 7:01 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 - 7:01 م

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الثلاثاء، باختراق مسيرة أجواء شمال إسرائيل لمدة نصف ساعة، منوهة أنها وصلت إلى عمق 70 كيلو مترا.

وأشارت فضائية «الحدث العربية» إلى أن المسيّرة التي تواصل اختراق أجواء إسرائيل عبرت كل مدن وقرى الشمال، وذلك حسبما أفادته في خبر عاجل لها.

من جانبها، قالت صحيفة «يديعوت أحرنوت»، إن أكثر من مليون إسرائيلي من الحدود الشمالية وحتى جنوب حيفا دخلوا الملاجئ.

ولفتت إلى دوي صفارات الإنذار في قاعدة رمات دافيد الجوية، وبلدات محيطة بمرج ابن عامر، خشية تسلل طائرات مسيرة.

وذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أن «صفارات الإنذار تدوي في مدينة نهاريا ومحيطها للاشتباه بتسلّل طائرة مسيّرة من لبنان، كما أنّها تدوي من رأس الناقورة إلى مدينة عكا وضواحيها، وفي مدينة حيفا وخليجها».

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