إيرلندا تعتقل 6 بعد اشتباك محتجين مع الشرطة أمام فندق قرب دبلن يأوي طالبي لجوء

أفادت الشرطة الوطنية في إيرلندا، اليوم الأربعاء، باعتقال ستة أشخاص، بعدما قام حشد من الأفراد أمام فندق يقيم به مهاجرون ويقع بالقرب من دبلن، بإلقاء قوالب الطوب والزجاجات والألعاب النارية، على أفراد الشرطة، كما أحرقوا سيارة تابعة للشرطة.

وأضافت "جاردا سيوشانا" (الشرطة الوطنية في أيرلندا)، أن أحد أفرادها تلقى العلاج إثر إصابته في قدمه.

وتجمع مئات الأشخاص، الذين كان الكثير منهم يلوحون بالأعلام الأيرلندية ذات الألوان الثلاثة، أمام فندق "سيتي ويست" في منطقة ساجارت على أطراف دبلن، مساء أمس الثلاثاء، بعد ورود تقارير تفيد بوقوع اعتداء جنسي في المنطقة.

وهاجم بعضهم الشرطة التي وقفت بينهم وبين الفندق، وحاولوا مهاجمة الشرطة بعربات تجرها الخيول. ومن جانبها، استخدمت الشرطة رذاذ الفلفل لتفريق الحشد.