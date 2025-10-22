قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، إنه يتطلع للعمل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خطة غزة للسلام وإعادة إعمار قطاع غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نتنياهو على هامش لقائهما في القدس، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل ستقوم بدور مهم في المنطقة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن هناك فرصة متاحة للبناء على اتفاقيات إبراهام بما يسمح باستدامة السلام في الشرق الأوسط خلال السنوات المقبلة.

ولفت إلى أن إسرائيل تعمل مع الولايات المتحدة على وقف إطلاق النار، رغم أن الأمر ليس سهلا وهو ما يتطلب الكثير من العمل.

ولفت نائب الرئيس الأمريكي، إلى أن إعادة إعمار غزة لن يكون أمرا سهلا ولا بد من نزع سلاح حركة حماس، مؤكدا أنه واثق من أن وقف إطلاق النار بغزة سيصمد.