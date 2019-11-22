قال الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز، إنه لم يتعرض للضرر بسبب نجومية والده الراحل محمود عبد العزيز، مشيرًا إلى أن جزءًا من التقصير يقع على عاتقه لعدم تسويقه لذاته بشكل جيد.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «وشوشة»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء أمس الخميس، أنه لم يرغب في تكرار معاناة والده الذي كان يعشق التمثيل ويمتهنه، وأنه يحب التمثيل ويريد العمل به ولكن ليس كمهنة يجب القيام بها، لافتًا إلى نجاح العديد من أبناء الفنانين في إثبات أنفسهم كدنيا سمير غانم، أحمد السعدني، أحمد الفيشاوي، وأخيه كريم محمود عبد العزيز.

وعن وفاة هيثم أحمد زكي، أعرب عن رفضه للهجوم الذي تعرض له «هيثم» بسبب مقارنته بوالده، متابعًا: «النقد مطلوب لكن القتل غير مطلوب، مضربكش بسكينة عشان طريقتك وحشة، لكن أسيبك وأمشي ومتفرجش عليك أو أقول معجبنيش».

وذكر بأنه من الظلم مقارنة أولاد الفنانين بوالديهم العاملين بمجال الفن، مستطردًا: «الفن لا يورث هذا اعتراف متفق عليه، لا علاقة لك بالأب ولا تقارنني أو أحد أبناء الفنانين بوالده، وخاصة أبناء الأساطير لأن لهم تاريخ يبلغ أكثر من 30 عامًا».