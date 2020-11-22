بيراميدز يواصل تدريباته استعدادا للموسم الجديد

واصل فريق بيراميدز اليوم الأحد، تدريباته على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي استعدادا للموسم الجديد.

ويخوض بيراميدز تدريباته استعداداً لمباريات الدوري الممتاز الذي سينطلق مطلع الشهر المقبل.

وعاد النجوم الدوليين للتدريبات بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخب الوطني الأول وخوض مباراتي توجو في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أفريقيا، بعد الانضمام صباحا لمعسكر الفريق.

وشارك النجوم، عبد الله السعيد ورمضان صبحي وأحمد توفيق في معسكر المنتخب الوطني الأول ونجحوا في مساعدة الفراعنة على الفوز على توجو في الجولتين الثالثة والرابعة، واعتلاء قمة الترتيب في المجموعة السابعة بالتصفيات.

ويتطلع بيراميدز لتحقيق نتيجة إيجابية في مسابقة الدوري الموسم المقبل فضلا عن الا يكررنفس خطأه في الموسم الماضي حيث خرج من جميع المسابقات بلا لقب على الرغم أنه شارك في مسابقة كأس مصر وخرج منها في الدور الربع النهائي، كما وصل لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية وخسر اللقب أمام نهضة بركان المغربي، وفقد المنافسة على المركز الثاني الذي احتله نادي الزمالك في النهاية.