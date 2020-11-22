«سيليكون 21» تطلق تطبيقها الإلكترونى للتواصل مع العملاء خلال مشاركتها فى المعرض

تطلق رسميا «سيليكون 21» الشركة المصرية المتخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطبيقها الإلكترونى لتسويق وشراء المنتجات التابعة لعلامات تجارية رائدة عالميا عبر شبكة الإنترنت وذلك خلال فعاليات معرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا أكد تامر جلال، مدير قطاع التسويق فى شركة سيليكون 21 أنه بعد جائحة كورونا (كوفيد 19) وتوقف الأعمال فى صورتها التقليدية لجأت الشركة إلى البيع عبر موقعها الإلكترونى وأيضا عبر منصات التجارة الإلكترونية للوفاء بالتزامات العملاء فيما يخص المنتجات والسلع التى تتطلبها سوق العمل.

وأشار جلال أن إطلاق التطبيق الإلكترونى من خلال منصة يعكس اهتمام شركته بأهمية التجارة الالكترونية وما يمكن أن تمثله فى المستقبل القريب.