 الخارجية الأردنية تدين الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى - بوابة الشروق
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الخارجية الأردنية تدين الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى

وزارة الخارجية الاردنية - ارشيفية
وزارة الخارجية الاردنية - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الأحد 22 نوفمبر 2020 - 9:02 م | آخر تحديث: الأحد 22 نوفمبر 2020 - 9:02 م
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأحد، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، الحرم القدسي الشريف، وأخرها استمرار السماح باقتحامات المتطرفين، للمسجد وإطالة الفترة الزمنية لاقتحاماتهم، واعتقال عدد من موظفي إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية وآخرهم نائب المدير وإصدار قرارات إبعاد بحقهم.

وأشار الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير ضيف الله علي الفايز، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية، أن الخارجية الأردنية وجهت اليوم مذكرة احتجاج رسمية عبر القنوات الرسمية، وطالبت فيها إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال الكف عن انتهاكاتها واستفزازاتها المرفوضة والمدانة واحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني واحترام سلطة وصلاحيات إدارة أوقاف القدس.

وطالب الفايز المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات المستمرة للحرم الشريف.

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