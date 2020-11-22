إيطاليا: 692 وفاة وأكثر من 34 ألف إصابة بكورونا في يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم السبت، تسجيل 692 حالة وفاة و34 ألفا و767 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" على مستوى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لما نقلت وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية عن بيانات وزارة الصحة، فقد ارتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" منذ بداية تفشي الوباء في إيطاليا إلى 49 ألفا و261 حالة، فيما ارتفع العدد التراكمي للإصابات المسجلة إلى مليون و380 ألفا و531 حالة، بينهم 791 ألفا و746 حالة نشطة حاليا.

وتمثل الأعداد المسجلة اليوم انخفاضا عن تلك المسجلة بالأمس، والذي شهد تسجيل 699 حالة وفاة، و37 ألفا و242 إصابة.