إهداء درع الملاحة الجوية لرئيس «القابضة للمطارات»

قامت الشركة الوطنية للملاحة الجوية بإهداء المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة درع الملاحة الجوية.

وبهذه المناسبة وجه المهندس محمد سعيد محروس التحية لمهندسى الملاحة الجوية ولدورهم الهام فى التأمين الفنى للأنظمة الملاحية والتجهيزات الهندسية الخاصة بسلامة وانسيابية الحركة الجوية.

وأكد أن الملاحة الجوية تعتبر عصب المهنة بل والعمود الفقرى لباقى قطاعات التشغيل الملاحى.

يذكر أن اليوم العالمى لمهندسى الملاحة الجوية ــ والموافق 12 نوفمبر من كل عام ــ هو لتكريم مهندسى الملاحة الجوية الذين يطلق عليهم لقب ATSEP.

وهو المصطلح الذى تم ابتكاره للتعبير عن المتخصصين فى أنظمة الملاحة الجوية وأنظمة تسيير الحركة الجوية عالميا، والذين يقومون بجميع خدمات البرمجيات والسوفت وير والهارد وير والصيانة لجميع الأجهزة والمحطات الملاحية لضمان الحصول على الخدمة الملاحية دون انقطاع، وللتاكد من وصول الراكب بأمان من مطار الاقلاع حتى مطار الوصول.

ويضم فريق هندسة نظم الملاحة الجوية بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية نخبة من أمهر المهندسين والفنيين المسئولين عن انشاء وتركيب المحطات الملاحية التى تساعد فى التحكم فى حركة الطائرات.