بحث رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي عبر الهاتف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوضع في أوكرانيا وآخر تطورات أزمة المهاجرين على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا، حسبا أعلنت الحكومة الإيطالية اليوم الاثنين.

وأوضحت الحكومة الإيطالية - فى بيان نقلته وكالة أنباء انسا الإيطالية اليوم الاثنين ، أن " رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي أجري محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ركزت على أزمة المهاجرين على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا، إلى جانب تطورات أسعار الطاقة والوضع في أوكرانيا".

وبالنسبة للوضع في أوكرانيا، فقد أعلن نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف، في وقت سابق اليوم الاثنين، أن روسيا لم تستخدم أبدا قواتها المسلحة للاستيلاء على أرض أجنبية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الروسية لم تُستخدم في جنوب شرق أوكرانيا.

يذكر أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أكد الأسبوع الماضي على أن لا علاقة لها بأزمة الهجرة على حدود بيلاروسيا وبولندا ،قائلا "لا علاقة لروسيا بأزمة الهجرة على حدود بيلاروسيا وبولندا، لكنها تبذل جهودها لحلها".